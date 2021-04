Pese a colocación de vallas, vendedores ambulantes continúan instalados en cinco de mayo

Los artesanos, la mayoría provenientes de Amealco, se instalaron en esta zona desde hace seis meses en forma de protesta pues han argumentando que el gobierno estatal no los apoya para que puedan vender sus productos

Decenas de vendedores ambulantes continúan instalados en el andador 5 de mayo, en el Centro Histórico de Querétaro, esto a pesar de que el gobierno municipal de Querétaro pusiera vallas desde el pasado miércoles para evitar la aglomeración de la gente, pero sobre todo, evitar que vendedores ambulantes, quienes principalmente son artesanos, vendan sobre la vía pública.

Los artesanos, muchos provenientes de Amealco, se instalaron en esta zona desde hace seis meses en forma de protesta pues han argumentando que el gobierno estatal no los apoya para que puedan vender sus productos y puedan tener mejores condiciones laborales.

“Ya no queremos proyectos, porque siempre los dejan en el abandono como el Centro de Desarrollo Artesanal Indígena (Cedai) y está muy padre la casa, pero de qué me sirve si la dejaron en el abandono. Yo lo único que busco es el turismo para poder vender mis artesanías y no es culpa de nosotros buscar estos lugares porque tenemos necesidades.“, expresó a Antonia, artesana indígena que tiene su puesto en este andador.

Este tema trascendió en un conflicto entre vendedores ambulantes y los locatarios del Centro Histórico, puesto que estos últimos aseguran que es un ambulantaje extremo y sin control que está afectando a los locatarios que pagan impuestos, rentas y servicios básicos, así lo denunció el martes pasado Alfredo Serrano Valdés, presidente de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico de la capital.

Además, Serrano Valdés acusó que muchos de los vendedores son de otros estados y que detrás de estos vendedores ambulantes está gente del Partido de Morena quienes cobran cuotas a estos vendedores y se benefician con ello.

Ante estos señalamientos, los artesanos, han dicho que no tienen líderes políticos que los manipulen, y que si bien, hay compañeros artesanos provenientes de otros estados como Toluca, Guerrero, Chiapas y Estado de México, son personas que ya radican en Querétaro desde hace algunos meses.

“No, nosotras no tenemos líderes que nos representen, nosotras mismas nos representamos y el municipio de Querétaro no ha querido tomar nuestro caso, pero nosotras estamos solas.“, aseguró Antonia.

Antonia agregó que si hay artesanos de otros estados, es porque todos tienen el mismo derecho de vender porque son seres humanos y merecen el mismo respeto, “pero también ya no es culpa de nosotros, sino del gobierno porque ellos no hicieron nada desde un principio por los pueblos indígenas de Querétaro. Yo tengo muchos años trabajando, pero sigo en la calle y como indígenas tenemos derecho a trabajar“, concluyó.