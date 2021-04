Personal docente y administrativo de la UAQ regresará a trabajar de manera presencial

La rectora de la UAQ resaltó que habrá que estar al pendiente del comportamiento del número de casos de COVID-19 durante las siguientes semanas de abril y mayo, ya que de esto dependerá la estrategia de regreso a clases presenciales.

Luego de que fueran aplicadas las vacunas contra COVID-19 a un grupo de la población, el Comité de Seguridad Sanitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) actualizó sus lineamientos para que el personal administrativo y docente que haya completado su esquema de vacunación regresen a laborar de manera presencial 12 días después de recibida la última dosis.

La rectora de la institución, Teresa García Gasca, informó que es necesario que los trabajadores se reporten con su jefe inmediato; de no hacerlo se incurrirá en falta, se contabilizará como inasistencias y también se puede considerar abandono de trabajo.

Independientemente de cómo avance la vacunación, todo el personal tendrá que seguir portando cubrebocas, respetar la sana distancia y se continuará bajo el esquema semaforizado. En lo que respecta a las personas que -por una apreciación personal- decidan no vacunarse teniendo la posibilidad, también deberán presentarse a trabajar, manifestó García Gasca.

“Es responsabilidad de los ciudadanos el vacunarnos porque es un tema de salud pública, si yo no me vacuno estoy poniendo en riesgo a la gente a mi alrededor. Habrá personas que decidan no hacerlo, sin embargo, debe cumplir a presentarse a trabajar porque ya hay opciones para evitar la no presencialidad, tendrá que tomar el riesgo por cuenta propia y responsabilizarse de la sana distancia, esto tendremos que tomarlo a más profundidad, es un tema de salud pública”, apuntó.

García Gasca resaltó que habrá que estar al pendiente del comportamiento del número de casos de COVID-19 durante las siguientes semanas de abril y mayo, ya que de esto dependerá la estrategia de regreso a clases presenciales.

Para la semana del 19 al 23 de abril, se mantienen en semáforo rojo los municipios de Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y Querétaro, al igual que Tolimán, que de naranja regresa a rojo; Arroyo Seco y Landa de Matamoros permanecen en amarillo, mientras que Pinal de Amoles regresa a naranja, color en el que se mantienen: Amealco, Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Joaquín y Tequisquiapan.