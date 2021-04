Panistas consideran impugnar algunas candidaturas de Morena para ayuntamientos

Martín Arango García, secretario general del PAN, señaló que hasta el 80 % de las mismas se presentaron fuera de tiempo

El Partido Acción Nacional (PAN) podría impugnar algunas candidaturas de Ayuntamientos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) debido a que al menos un 80 por ciento de las mismas se registraron fuera del tiempo establecido, señaló Martín Arango García, secretario general del PAN en Querétaro.

Arango García puntualizó que esperarán a que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) emita una resolución sobre los registros, por lo que de ello dependerá cuántas y cuáles impugnaciones se realizarán, en un plazo máximo de cuatro días.

En rueda de prensa, subrayó que la desorganización al interior de Morena le está costando caro no solo a nivel nacional sino también local; por lo anterior, consideró que en Querétaro se podría replicar la pérdida de registros luego de que estos se dieran fuera de tiempo o no entregaran todos los documentos.

“En los Ayuntamientos nosotros detectamos que, efectivamente, no fueron concluidos los registros en tiempo y forma, que no llevaron la documentación necesaria para poderse inscribir formalmente ante el Instituto electoral del estado. Nosotros hemos podido dar cuenta de ello porque tenemos una representación en cada uno de los 27 consejos distritales y municipales, y ahí fue donde dimos cuenta de que no se concluyó”, indicó.

El panista añadió que, además, en tres municipios Morena no registró a candidatos e, incluso, en algunos llegaron a los golpes entre la militancia por los desacuerdos internos, como ocurrió en San Juan del Río y Jalpan de Serra.

Por tal situación, exhortó al IEEQ a no dejarse intimidar por Morena y tomar una decisión basada con firmeza y sin miedo a aplicar la Ley. Esto ante la situación ocurrida a nivel nacional tras la negativa de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco.