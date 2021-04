Ofrece María Alemán seguro de vida para taxistas de Querétaro

Además, se comprometió a impulsar un nuevo reglamento de movilidad

María Alemán Muñoz Castillo, candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Querétaro se reunió con el gremio taxista para presentarle sus propuestas, entre las que destacó un seguro de vida y un nuevo reglamento de movilidad para garantizar una sana competencia entre los taxis y los servicios de plataformas digitales como uber o didi.

“Hay una serie de ajustes reglamentarios que vamos a impulsar, pero lo más importante es que hoy los vamos a escuchar, yo tengo la firme convicción de proponerles el seguro de vida para todas y todos ellos porque son muchas las familias que dependen de esta fuente de ingresos.“, subrayó.

Muñoz Castillo refirió que el gremio taxista no cuenta con ninguna seguridad social, prestaciones de ley o de protección lo cual los pone en desventaja a diferencia de otros empleos.

Recalcó que este seguro de vida sería impulsado desde el municipio, y para podemos regular que haya mejores condiciones con un padrón y reconociendo las distintas organizaciones de taxis que hay en el municipio.

“Habría que revisar con las corporaciones y con las organizaciones de qué manera coparticipamos, yo cxreo que las propias organizaciones para fortalecer sus liderazgo gremial van a querer participar con nosotros en esto, pero la propuestas inicial es que el muncipio arrope a los chóferes de taxi con este seguro de vida“.

La candidata explicó que en todo el estado hay 12 mil concesiones y, particularmente en el municipio de Querétaro, hay entre 900 y 100 taxistas, estos últimos serían los beneficiados con las propuestas de Alemán Muñoz Castillo.

Otro de los problemas que han identificado es el tema de los taxis piratas, sobre todo en Santa Rosa Jáuregui o comunidades aledañas, para la candidata esto tiene que ver con la falta de transporte que existe en esas zonas.

“El lunes presentamos en Santa Rosa el sistema de transporte comunitario que en particular en esa zona de la ciudad va a buscar generar el transporte público que no existe, y bueno, la gente tiene necesidad se moverse y por eso se ha dado multiplicado el pirataje y la informalidad en estos servicios de transporte al no existir como debería ser proveído por el estado.“, puntualizó.

Aunado a ello, los taxistas le manifestaron que se encuentran desprotegidos y con malas condiciones laborales, por ello le expresaron la necesidad de crear una cooperativa que pueda protegerlos como gremio. Ante esta preocupación por parte de los taxista, Maria Alemán Muñoz Castillo también se comprometió a apoyarlos.

Ante la inseguridad que se ha vivido en el transporte público, específicamente en el asalto a choferes, la candidata se comprometió a crear un área auxiliar de tránsito como lo tienen otras cosas como la Ciudad de México.

“Esa unidad está especializada dentro de la policía en la atención de la violencia y de la delincuencia en el transporte público porque hoy se una realidad que pone a la población.“, concluyó.