“No podemos evitar el entusiasmo”, dice Celia Maya al ser cuestionada por aglomeraciones

La candidata de Morena por la gubernatura de Querétaro, insistió en que en sus eventos se cumple con las normas sanitarias

“No podemos evitar el entusiasmo de la gente, están emocionados de verme y no puedo decirles que se vayan“, aseveró Celia Maya García, candidata de Morena por la gubernatura de Querétaro, sobre los eventos en donde ha habido aglomeraciones y no se han respetado las medidas sanitarias.

No obstante, Maya García indicó que en todos los eventos se han respetado medidas sanitarias y el uso de cubrebocas y recalcó, que, tras las declaraciones emitidas por Mauricio Kuri González, en donde señaló que los eventos de Morena no se han respetado, en los eventos del panista tampoco se han respetado.

“Que no me digan los de los otros partidos que no lo han hecho, porque ahorita estoy pensando en el candidato Kuri. Les muestro esto de un evento del candidato Kuri y aquí lo tengo porque él nos había criticado nuestro evento de salida, pero aquí están están fotos de cómo nosotros lo organizamos y pusimos las vallas con la sana distancia“, agregó

La morenista especificó que todas las reuniones que han realizado no han sido tumultarias: “Las estamos haciendo en bastantes lugares y pequeños y hay quienes me han dicho que cómo es posible que me reuna con solo 30 personas. Hay gente que sigue llegando, pero no se les puede decir que no participen en el evento, lo único que queda es que traigan correctamente el uso de tapabocas“, concluyó.