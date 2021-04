Ni Mario Delgado ni Jesús Méndez representan a Morena en Querétaro, dice Balderas

El también académico de la UAQ descartó que esta situación que embarga a Morena en Querétaro, sea comunicada a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, para que intervenga

Ni Mario Delgado Carrillo, Presidente Nacional de Morena, ni Jesús Méndez Aguilar, Secretario del Comité Estatal de Morena, representan al partido en el estado, luego del “vulgar dedazo” en las asignaciones de algunas candidaturas en el Proceso Electoral Local 2020-2021 y si pierden el 6 de junio las elecciones, la culpa será de ambos personajes. Así lo señaló Ángel Balderas Puga, Presidente del Consejo Estatal de Morena.

“A mi me da vergüenza que Mario Delgado ponga como pretexto las encuestas -para la designación de las candidaturas-, porque yo soy matemático y él economista del ITAM y que me venga a mí a hablar de encuestas pues no, porque en primera no le creo.“, precisó.

Señaló que estas opacidades al interior del partido llegaron con Mario Delgado Carrillo como dirigente nacional de Morena, pues acusó que, incluso, su designación como Presidente Ejectivo del Comité nacional de Morena estuvo plagada de irregularidades.

“Yo soy una autoridad electa dentro de Morena, pero él es Presidente Ejectivo del Comité Nacional de Morena por unas encuestas que nadie vio. Entonces él no puede darle órdenes a ninguno de los que estamos aquí porque todos fuimos electos en un proceso democrático.”, aseveró Balderas Puga.

El también académico de la UAQ descartó que esta situación que embarga a Morena en Querétaro, sea comunicada a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, para que intervenga, pues dijo que desde agosto del 2018, Obradror se deslindó del partido.

“No, el presidente ha marcado claramente una separación, y también vamos a denunciar si hay funcionarios, incluso de Morena, que intervengan en el proceso electoral. Luchamos muchos años para que no hubiera intervención del gobierno en elecciones y no podemos ir contra ese sentido y esa justo esa es la denuncia: no podemos admitir a candidatos patito, anti 4T y que ahora nos vengan a representar, es hasta una caricatura“, apuntó.

Sobre si apoyarán la candidatura de Celia Maya García, pues esta ya ha mostrado su respaldo a la candidatura de Arturo Maximiliano García para la presidencia municipal de Querétaro, Balderas Puga recalcó que sí la apoyará y también a las diputaciones federales, menos las candidaturas en donde hubo opacidad en las designaciones pues dijo “le da vergüenza” hacer campaña por panistas; sin embargo, descartó que Morena vaya dividido en estas elecciones.

“Solo hay discrepancias y en todos los partidos la hay. Cada gente de Morena en lo individual va a decidir a quien apoyar. Yo en particular no voy apoyar a panistas y no podemos forzar a los militantes de Morena por quién votar, pero en común todos estamos trabajando para apoyar la gubernatura, para las diputaciones federales y vamos a trabajar en común para algunas presidencias municipal y diputaciones locales.“