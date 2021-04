México debe ingresar a la exploración espacial con tecnología propia

Hace 60 años se realizó el primer vuelo orbital a la Tierra a cargo del cosmonauta Yuri Gagarin y del Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados

Los viajes espaciales son el detonante de una gran cantidad de desarrollos científicos y tecnológicos que ofrecen soluciones a los grandes problemas que enfrenta nuestro planeta, por lo que es indispensable que México ingrese a la exploración espacial con tecnología propia, así lo señalaron José Francisco Valdés Galicia, coordinador del Programa Espacial Universitario (PEU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Carlos Salicrup Díaz de León, médico egresado de la Facultad de Medicina y piloto aviador.

En el marco de la conmemoración del 60 aniversario del primer vuelo orbital a la Tierra a cargo del cosmonauta Yuri Gagarin y del Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados -el 12 de abril- declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) académicos de la UNAM, recalcaron la del la carrera espacial a la que le debemos: las comunicaciones satelitales, hornos de microondas, comida deshidratada, pañales super absorbentes o medicinas de alta generación e inclusive máquinas de alta precisión.

Salicrup Díaz de León, quien ha participado en misiones análogas a Marte, precisó que conquistar barreras y fronteras siempre trae beneficios para el ser humano: “aquellas civilizaciones que no conquistan o no extienden fronteras, que no investigan o no expanden han desaparecido”, puntualizó el médico aeroespacial.

El experto en Ciencias Aeroespaciales, resaltó; que es necesario continuar con el apoyo a la Agencia Espacial Mexicana y a los diversos programas como el PEU o el Centro de Desarrollo Aeroespacial, del Instituto Politécnico Nacional, “porque ir al espacio con nuestra propia tecnología, ideas y productos posicionará a nuestro país en otro sitio a nivel mundial y le otorgará la capacidad de ingresar en nichos tecnológicos donde pueda ser líder”.

En la actualidad hay un ambiente más colaborativo, gobiernos y consorcios privados laboran de forma conjunta para impulsar viajes espaciales y la observación de la Tierra. Recientemente la UNAM, abrió la especialidad en Ingeniería Aeroespacial donde se forma a las nuevas generaciones que trabajarán en el campo de los vuelos espaciales.