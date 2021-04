Luis Nava se registra como candidato a la alcaldía de Querétaro

Nava Guerrero dijo que su campaña arrancará con todo el 19 de abril a las 00:01 y se comprometió en respetar todas las medidas sanitarias.

“Sabemos que en esta época será difícil reunir con muchas personas, sin embargo, las campañas no son más importantes que salud de las personas y por eso no vamos a arriesgar a las familias queretanas; vamos a ser congruentes y todos tenemos que apoyar estos lineamientos para superar la pandemia”, declaró.

Recalcó que su campaña será austera, creativa, innvadora y en las calles; sin embargo, no detalló en donde arrancaría su campaña o si sería de modo virtual, como lo hizo Mauricio Kuri González, candidato para la gubernatura de Querétaro.

Nava Guerrero destacó que no se prestarán a la guerra sucia y dijo confiar en que la gente esté informada para tomar las mejores decisiones a la hora de emitir el voto.

Descartó que se hubiera registrado para alguna posición de regidor: “Esto no es un asunto de que si no gano tener una especie de plan b, no lo hice la vez pasada, no lo hago ahora. Aquí no hay premios de consolación”, aseveró.

Nava Guerrero indicó que su planilla estará integrada por Adriana fuentes, Julián Hernández, Tania Palacios, Claudio Sinecio, Carlos Habacuc, Isaac Jiménez, Yadira Montes, José Luis Aguilera y María Concepción Reséndiz.