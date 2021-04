Lamenta Arturo Maximiliano “guerra sucia” en contexto electoral

Además, el candidato morenista a la presidencia municipal de Querétaro se deslindó de un corrido que circula en redes, supuestamente como parte de su campaña

Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a presidente municipal de Querétaro, lamentó la supuesta “guerra sucia” que se ha emprendido en su contra y se deslindó del corrido que circula en redes como parte de su campaña.

En entrevista, afirmó que la intención del gobierno en turno es desgastarlos y enfatizó que como candidato realizará una campaña limpia y cercana a la ciudadanía.

“Sí, por supuesto, nos hemos deslindado de algunas cosas, por ejemplo, un corrido que está circulando y nosotros no lo mandamos a hacer. Desgraciadamente este tema de que no habrá guerra sucia no se está cumpliendo y está habiendo mucha guerra sucia, el interés que tiene el partido hoy en el gobierno es desgastarnos, ese es el interés y lo lamento mucho“, indicó.

Sobre la pinta en una pared ubicada en la calle 16 de septiembre, esquina 5 de mayo, que violenta la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, García Pérez dijo no tener conocimiento de que su equipo la hubiera hecho; sin embargo, señaló que de ser así asumirá la responsabilidad del acto.

“Yo no creo que nosotros lo hayamos pintado, pero lo voy a revisar. Acuérdense que en esto hay una guerra sucia muy curiosa, me han subido publicaciones de mis redes que yo no he hecho, y no dudo que esto sea un acto de un tercero. Lo voy a revisar, si es nuestro aceptaré, como siempre de frente, si se cometió algún error por parte del equipo, pero evidentemente no fue un tema que haya propuesto, conozco perfectamente la disposición“, mencionó.