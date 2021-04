Kuri apostará por un clúster verde, mayor eficiencia energética y obras hidráulicas

El candidato se comprometió a darle competitividad a los productores queretanos, con la finalidad de poder cumplir con sus sueños y lograr la exportación de los alimentos que se realizan en la entidad, y con ello demostrar la calidad de lo que se hace en la entidad.

Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura del estado por el Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente, se reunió con Miembros de la Asociación Ganadera de Landa de Matamoros, representantes ganaderos de la región, a quienes les presentó la agenda ambiental a implementarse en la entidad, esto en caso de verse favorecido con el voto. Ahí reconoció lo frágiles que somos ante la naturaleza, motivo por el cual, dijo, debemos aprender las lecciones y contar con mejores condiciones para evitar vivirlas nuevamente.

Kuri González aseguró que, si bien la energía que las y los queretanos llevamos dentro es limpia, se debe también ser respetuosos del medio ambiente. En ese sentido, dijo que apostará por un clúster verde para un mejor manejo de residuos sólidos, así como mayor eficiencia energética y apostar por las energías renovables, además de incrementar zonas de conservación, de restauración y parques naturales; en el tema del agua, indicó que se trabajará para garantizarlo a las futuras generaciones.

“El agua es un reto enorme, tenemos que apostarles a obras hidráulicas, tenemos que apostarle a la captación de agua a la recolección de agua y por supuesto al tratamiento de agua, no podemos permitir que si no hacemos algo ahorita en las próximas generaciones nos lo van a recordar o a mí me la van a recordar, haré algo por el agua, porque no podemos aguantar más”, manifestó.

Mauricio Kuri recordó que otros apoyos a los que podrán acceder este sector de la población, son el seguro de desempleo, así como un apoyo mensual para las mujeres queretanas, además garantizó que se mantendrán los apoyos ya existentes.

Por otro lado, también garantizó que, de obtener el triunfo, se fortalecerá al sector salud para contar con la mayor cantidad de vacunas para las y los queretanos contra la COVID-19, además dijo, se mejorarán los sueldos y acercar las herramientas necesarias para que realicen su trabajo de la mejor manera.