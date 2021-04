Invitan a candidatos y candidatas a sumarse a la Agenda 2030 de la ONU

La Agenda 2030 incluye 17 objetivos encaminados a una educación de calidad, igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía y promover el crecimiento económico sostenido

El movimiento “X EL 2030” conformado por 33 organizaciones civiles y colectivos integrados por juventudes del estado de Querétaro, hizo un llamado público a las y los candidatos para la gubernatura de Querétaro a firmar un compromiso por la Agenda 2030 el día de hoy en un evento que se realizará hasta las 8 de la noche en el Jardín Guerrero.

“Invitamos a los candidatos a que vengan a firmar este compromiso aquí y no nos vamos a mover hasta que vengan, porque los políticos y sus campañas no están tomando en cuenta la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y si no lo hacen hoy habrán tirado la única oportunidad de luchar por la generación que dicen defender“, enfatizó Andrés Chama, uno de los voceros.

Andrés Chama, reiteró que esta invitación a las y los candidatos se da por el Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemora este 22 de abril, pero sobretodo, porque han observado que entre las propuestas que han presentado a la ciudadanía no se encuentran los compromisos de la agenda 2030 que tienen que ver con 17 objetivos encaminados a una educación de calidad; igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía y promover el crecimiento económico sostenido, medioambiente, entre otros.

“Durante 50 días de campaña están buscando convencer a los ciudadanos de votar por ellos, por eso durante estos días las juventudes estaremos exigiendo que se comprometan con las juventudes“, subrayó.

Acotó que aunque este llamado a firmar el compromiso se hace principalmente a las candidaturas a la gubernatura del estado, enfatizaron en que es necesario en que esya agenda se trabaje en todos los niveles de gobierno, por lo que la invitación a las demás candidaturas como ayuntamientos y diputaciones está abierta.

Finalmente, invitaron a los medios de comunicación y ciudadanía a estar al pendiente de sus redes sociales, pues después de las 8 de la noche de este día comunicarán quienes fueron las y los candidatos que acudieron durante el día a la firma de este compromiso. Aunado a ello, estarán revelando las propuestas que invitarán a comprometerse a cumplir.

“Por ahora podemos compartirles que queremos que se cree una Oficina de Seguimiento de la Agenda 2030 que tendría que ser parte del Ejectivo, generando información a través aves de la toma de decisiones y el cumplimiento mismo. Durante el día estaremos comunicando las demás propuestas.“, concluyó.