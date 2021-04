Insiste Celia Maya en que no es necesario firmar pactos de civilidad

La candidata morenista a la gubernatura señaló que firmará el pacto al que llama el Observatorio Ciudadano solo si viene estrictamente de la ciudadanía y no de Mauricio Kuri

Antes de firmar el pacto al que llama el Observatorio Ciudadano, la candidata morenista a la gubernatura Celia Maya García señaló que firmará el mismo solo si viene estrictamente de la sociedad; sin embargo, reiteró que no es necesario firmar dichos documentos.

Maya García subrayó que, hasta ahora, no ha sido invitada al acto, el cual se prevé se lleve a cabo el 11 de abril, e insistió en la necesidad de leer el documento en mención.

“No me han invitado, dicen que voy a firmar un documento, yo soy abogada, pero quiero conocer el documento y si nada más dice que nos comprometemos a llevar esta campaña con civilidad firmo inmediatamente, pero no lo sé, quiero ver qué voy a firmar“, dijo.

La ex magistrada recordó que en otras ocasiones tampoco ha firmado pactos, aunque enfatizó que si se trata de un requerimiento de la sociedad, y no del candidato panista Mauricio Kuri, lo firmará sin ningún inconveniente.

“Yo me comprometo con todos los ciudadanos, como siempre he sido, soy una mujer civilizada, bien comportada, una mujer que respeta los derechos de los otros y no necesito firmar pactos de civilidad para ser correctas. Como voy a portarme bien tampoco me cuesta trabajo firmar si nada más dice eso, pero necesito ver lo que voy a firmar“, concluyó.