Hasta cincuenta años de cárcel para feminicidas propone Katia Reséndiz en campaña

La candidata del PVEM a la gubernatura señaló que también buscará eliminar la figura del concesionario de transporte para que el servicio sea gratuito

Katia Reséndiz Jaime arrancó oficialmente su campaña como candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a las 8:00 de la mañana de este domingo 4 de abril, en un evento realizado en el Panteón de los Queretanos Ilustres, ubicado en la colonia La Cruz.

En su discurso de campaña, Résendiz Jaime, dijo que una de sus principales propuestas de campaña será incrementar la pena mínimo de cárcel a 50 años para quienes comentan el delito de violencia sexual y feminicidio, así como quitar el negocio a los concesionarios del transporte público para que sea gratuito.

“Un violador y un feminicida no merece consideración alguna; en Querétaro nunca más va a volver ser violentada la integridad de nosotras, las mujeres, y mucho menos la de nuestras niñas. Una vez como gobernadora del estado no abandonaré la lucha de todas esas mujeres que desesperadamente claman por nuestros derechos y se haga justicia“, aseveró.

La candidata por el PVEM aseguró que, en caso de ser gobernadora de Querétaro, impulsará un proyecto incluyente y con perspectiva de género, pues dijo contar con el respaldo no solo de las mujeres, sino también de empresarios, pueblos originarios, comunidad LGBT+,jóvenes y personas discapacitadas que no han encontrado eco a sus demandas.

“Nuestro lema de campaña es “En Querétaro somos uno”, en donde mujeres y hombres seamos auténticos aliados, aprendiendo la lección que nos dejó la pandemia, de que todos somos igual de vulnerables y que no existen diferencias.“, añadió.

Además, Katia Reséndiz Jaime dio a conocer que creará una Secretaría del Medio Ambiente y aseguró que decretará a Peña Colorada como área natural protegida; asimismo, dijo que firmará un compromiso ambiental en Querétaro con estrategias y compromisos puntuales para la conservación del medio ambiente.

“Es el segundo estado con mayor tierras reservadas como ecológicas, no podemos permitir que tal magnitud y tierra no se proteja y que los pulmones de nuestro estado se vulnere como si fuera un tema menor. No podemos ser indiferentes ante el cambio climático, la contaminación y la salud de las y los queretanos.“, puntualizó.

Finalmente, dijo que implementará el salario verde, es decir, un ingreso universal de mil 400 pesos bimestrales para las mujeres que no tienen regulación alguna y que estén en la etapa más productiva, para los jóvenes que buscan terminar sus estudios, emprendedores y adultos mayores a partir de los 65 años.