Día de la Visibilidad Lésbica, una oportunidad para celebrar y resistir

Desde 2008, se conmemora cada 26 de abril el Día de la Visibilidad Lésbica como una forma de hacer visible los derechos humanos de las mujeres lesbianas y de sumar esfuerzos para erradicar la desigualdad y la discriminación que las atraviesa.

Victoria López, es una estudiante universitaria, fotógrafa, y es lesbiana. Para ella, esta fecha es de reinvidicación hacia sus compañeras lesbianas y de celebrar su existencia; pero sobretodo, para que las lesbianas recuerden que su existencia también significa resistencia.

El 26 de abril es una fecha que se instauró en España, a lo largo del mundo lo han apropiado distintos países, incluido México. Aunque en países de Latinoamérica, el 7 de marzo, es un día que también se recuerda la importancia de los derechos de las mujeres lesbianas; lo anterior, a raíz del asesinato de Pepa Gaitán, lesbiana, ocurrido ese día pero en 2010, en Cordóba Argentina.

Para Victoria, esta fecha la siente más cercana al contexto que ella misma vive en México por ser lesbiana, aunque también sabe que los días que se usan para visibilizar a algún grupo de personas, a veces son un arma de doble filo para que las instituciones que también ejercen violencia institucional “saquen su banderita de inclusión”.

“Prefiero la –fecha- de Argentina porque se origina en un contexto más cercano al mío. Igual para mí no representa conflicto tan grande porque estoy segura de que nos falta muchísimo trabajo respecto a visibilidad así que entre más días haya, mejor.”

En el contexto nacional, los derechos a las mujeres lesbianas han sido un tema en el que, desde la postura de las organizaciones civiles y colectivas, hace falta mucho por avanzar. Tan solo hasta el 2017, el 65.5 por ciento de la población consideró que en el país se respetan poco o nada los derechos de las lesbianas, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, el 67. 76 por ciento de lesbianas en el país han sido discriminadas por su orientación sexual, de acuerdo al Diagnóstico situacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queers de México 2015; donde también se detalló que, si perteneces a la región Occidente, (San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Querétaro y Zacatecas), la discriminación también aumenta.

Letra S registró en el país 441 asesinatos, motivados por el odio, entre 2015 y 2019: 17 fueron de mujeres lesbianas, 245 de mujeres trans y una mujer bisexual.. Por su parte, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró 17 asesinatos de mujeres lesbianas en el país entre 2014 y 2020.

Para Victoria, hablar de visibilidad lésbica, implica más factores que no pueden reducirse a solo una fecha en específico; para ella es fundamental ver la lesbiandad desde un amor hacia las mujeres y no desde el odio hacia los hombres. Además de reconocer que las lesbianas no pertenecen a un grupo homogéneo como suele estar representado en los medios de comunicación.

“Debemos dejar de definirnos a partir de lo que son o no los hombres para nosotras y ese es un error común de la gente; no soy lesbiana porque no me gusten los hombres, soy lesbiana porque amo a las mujeres. También está la cuestión de la hipersexualización y la “representación” bajo miradas masculinas. Queremos ser visibles desde nosotras para nosotras.”

Ella considera importante que las personas sepan que ser lesbiana va más allá de que se tenga pareja o no: “como que la cuestión de visibilizar y representar lesbianas siempre gira alrededor de con quiénes salimos.”

Aunque el contexto que se vive en Querétaro dista mucho de la centralidad que puede ofrecer la Ciudad de México para garantizar sus derechos y erradicar de la discriminación que gira entorno a las lesbianas, Victoria atribuye que esa discriminación también puede estar condicionada con la forma en la que feminidad sea visible o no; esto tiene que ver con cuestiones machistas y con la forma en que las mujeres ocupen el espacio público.

“La verdad creo que yo la tengo fácil porque soy una mujer femenina que solamente revela lesbiandad cuando voy con otra de la mano o nos besamos. A “simple vista” y bajo los prejuicios queretanos las personas no asumen que soy lesbiana, pero sí pienso en las lesbianas a las que se les nota a la primera y creo que ellas sí la tienen más complicada porque aunque no vayan de la mano con otra la gente asume su lesbiandad y las tratan diferentes. Hasta ahora al ir con mi novia no ha pasado de que una miradita desaprobatoria y ya.”

Para ONU Mujeres, todas las personas tienen el mismo derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización y los derechos humanos no pueden invocarse prácticas y creencias culturales, religiosas, morales ni actitudes sociales para justificar violaciones de derechos humanos contra ningún colectivo o persona.