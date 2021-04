Delincuencia organizada opera en Querétaro, sostiene Abigaíl Arredondo

La candidata priista a la gubernatura señaló que apostará por blindar a la entidad

Abigail Arredondo Ramos, candidata del PRI para la gubernatura de Querétaro, aseguró que desde hace cinco años existen grupos de delincuencia organizada en el estado, por ello apostará por una entidad blindada en el tema de seguridad.

“Necesitamos que todas nuestras fronteras tengan arcos de protección y reténes todo el tiempo a todas horas. Y que la gente vuelva a creer en sus policías, en su autoridad y en su gobierno“, señaló.

Sobre que esta es una propuesta muy similar a la presentada por Mauricio Kuri González, quien incluso dijo que “contra el crimen habrá balazos”, Arrendo Ramos señaló que ella no impulsará un enfretamiento directo contra la delincuencia organizada, sino más bien el apostará a la prevención.

“Un enfrentamiento directo contra la delincuencia organizada no lo vamos a permitir porque aquí estamos hablando se eliminar, y no es enfrentamiento, es desaparecerla. Hace cinco años y medio no existía eso aquí y no lo digo yo, lo dice la gente. No existía este tipo de delitos y hoy la vamos a eliminar, se van y no entran y no crecen.“, aseveró.

Además, dijo que impulsará la creación de la policía rural, pues se ha incrementando la violencia, el robo de animales y herramientas a trabajadores del campo, situación que no es atendida porque, según la candidata, ni siquiera llegan los elementos de seguridad a estas comunidades.

Añadió que también le apostará a la prevención, así como que fortalecerá el incremento de cámaras y el alumbrado público, pues consideró que sale menos costoso poner lámparas que contratar policías, aunque subrayó que sí hace falta más personal policíaco.

“Además, la queja es recurrente respecto a la impunidad y eso es lo que va hacer la diferencia en este estado“, finalizó.