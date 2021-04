Dan de alta a Kuri tras accidente vascular

Mauricio Kuri González, candidato por Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, anunció que fue dado de alta del hospital donde se encontraba convaleciendo tras sufrir un accidente cerebrovascular leve el día de antier, lo que le obligó a recibir atención médica.

En un video que publicó en su cuenta de Twitter, el panista agradeció a los médicos que lo atendieron, así como a su personal de campaña. También dijo que por el momento descansará para reponerse y que se preparará para el debate de mañana, donde presentará sus propuestas ante el público queretano y las defenderá frente a los otros candidatos y candidatas.

Muy agradecido con la vida, con los doctores y con cada una y uno de ustedes que me escribieron y me enviaron sus buenas vibras. ¡Esto no se acaba! Vamos al debate y vamos fuerte #ContigoYConTodo. pic.twitter.com/PBZVvbeYE1

— Mauricio Kuri (@makugo) April 28, 2021