Celia Maya reta a Kuri a debate solo entre ellos dos

Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, invitó a su contrincante panista, Mauricio Kuri González, a un debate entre ellos dos el día, hora y bajo el formato que acuerden sus asesores.

Durante la conferencia “mañanera”, Maya García señaló que, además de éste, únicamente asistirá a los debates presenciales convocados por el Instituto Electoral del estado de Querétaro, contemplados para los días 29 de abril y 20 de mayo.

“Yo quiero hacer una invitación directa al candidato Mauricio Kuri para que llevemos a cabo un debate de carácter presencial entre su persona y mi persona en la fecha, hora y bajo el formato que se acuerde por nuestros asesores”, dijo.

La morenista puntualizó que no asistirá a los debates virtuales a los que ha sido convocada puesto que se prestan a un debate de asesores y herramientas tecnológicas en las que participan más actores y existe la posibilidad de orientar la respuesta de las y los candidatos, con lo que se pierde la esencia de un debate.

“También asistiré de forma virtual atendiendo las invitaciones que me sean formuladas por las organizaciones queretanas a tratar temas específicos; sin embargo, no acudiré a los debates en los cuales las candidatas y candidatos se presenten a distancia, porque la confrontación de ideas, para eso no hay nada mejor que el hacerse presentes guardando las medidas sanitarias”, indicó.

Al respecto, Mauricio Kuri González, candidato panista, indicó que los debates no son entre dos personas, sino entre los y las 10 candidatas, por lo que él asistirá a los que ha sido convocado.

“Los debates ya están puestos y yo estaré en los debates, por supuesto. Están los debates, ahí nos vemos y ahí podemos rebotar las ideas”, mencionó.