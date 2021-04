Celia Maya promete implementar Alerta de Género en Querétaro

Además, la candidata morenista señaló que es importante hacer ajustes en la manera de investigar las desapariciones de mujeres en el estado

De ganar el próximo 6 de junio, Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro se comprometió a implementar la Alerta de Género en la entidad, la cual ha sido solicitada desde hace meses por activistas feministas del estado.

La morenista comentó que es importante hacer ajustes en la manera de investigar las desapariciones de mujeres en el estado y reiteró su compromiso de que gobernar teniendo siempre presente el tema de género.

“Creo que si el estado es así, las cosas tan graves, sí hay que tomarlo. Yo les decía que incluso modificaríamos esa medida que tienen las autoridades que cuando llegan unos padres o familiares a decir ‘no llegó mi muchacha de 16 años’ y le dicen ‘espérate tres días y si en tres días no sabes de ella empezamos a investigar’, no, debemos investigar desde el inicio atender las denuncias. Sí va”, puntualizó.

En rueda de prensa, recordó que una de sus propuestas es contar con un transporte rosa que permita brindar mayor seguridad a las mujeres que usan este servicio para trasladarse y detalló que aún no se tienen definidas las zonas por las que circularían dichas unidades, pues justificó que se trabajará en conjunto con organizaciones feministas.

Asimismo, sobre su asistencia al debate organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Maya García indicó que siempre sí asistirá a este acto que se realizará de manera virtual el próximo 6 de mayo.

“Ayer me volvieron a preguntar y en ese momento dije ‘bueno está bien, diles que sí’, entonces si me permites pregúntale al coordinador Gonzalo si me hizo caso a lo de ayer que me estaban insistiendo en que fuera y ya dije ‘bueno, ya, ya diles que sí, está bien’. Entonces, sí voy a ir, sí voy a ir”, comentó.