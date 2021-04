Celia Maya acompañará a las y los candidatos locales en sus arranques de campaña

A las y los candidatos de la Sierra y municipios lejanos a la capital, les acompañará entre el martes y miércoles para realizar recorridos y mostrar su respaldo

Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, acompañará a las y los candidatos a las presidencias municipales del partido en sus arranques de campaña, de acuerdo con la organización interna.

“Voy acompañar a todos los candidatos que me han pedido que asista a su arranque de campaña, hace unos días los invité a coordinarse entre ellos y así organizar mi agenda. Somos un equipo y vamos a caminar juntos en este mes y medio de campaña, nosotros ya tenemos 15 días. Pero hay mucho ánimo de trabajar en conjunto y yo estoy en la mejor disposición”, dijo.

Maya García aseguró que en las próximas fechas se trabaja duro y en equipo con las y los candidatos de su partido en las 18 presidencias municipales del estado, con quienes recorrerá las calles para dialogar con la ciudadanía, respetando las leyes sanitarias, así como a través de redes sociales.

Sobre los arranques de campaña de la Sierra y de municipios más lejanos a la capital, mencionó que acompañará a las y los candidatos entre el martes y miércoles para realizar recorridos, pues, afirmó, le interesa que se sientan respaldadas y respaldados.

“Me estoy organizando con los candidatos serranos para poder acompañarlos entre el martes o miércoles, aunque no sea el mero día, pero los podré acompañar a un recorrido porque me interesa que todos se sientan respaldados. No hay que olvidar que en Morena hay unión y entusiasmo, y nos interesa Querétaro”, enfatizó.