Aventaja Luis Nava en encuesta “Destino 21, Querétaro capital”

En segundo lugar se encuentra Arturo Maximiliano García, quien contenderá por el partido Morena

Luis Bernardo Nava Guerrero aventaja en la preferencia electoral rumbo a la presidente municipal de Querétaro, de acuerdo con la encueta “Destino 21, Querétaro capital”, realizada por Campaings & Elections y Varela y Asociados.

A la pregunta de “Si los candidatos fueran… ¿Quién le gustaría que fuera su próximo Presidente Municipal?”, los resultados quedaron de la siguiente manera:

Luis Nava, por el PAN: 39 por ciento.

Arturo Maximiliano García, por Morena: 20 por ciento.

María Alemán Muñoz, por el PRI: 12 por ciento.

Jaime García Alcocer, por el PVEM: 3 por ciento.

Vanessa Garfias, por el PRD: 2 por ciento.

El cinco por ciento de los encuestados anularía su voto, el tres por ciento no votaría y el 16 por ciento no sabe o no les conoce.

Dicha encuesta fue levantada del 8 al 10 de abril, casa por casa, a 800 ciudadanos mayores de 18 años que viven en la capital queretana. El margen de error es de +-3.7 por ciento, con un intervalo de confianza del 95 por ciento.

En la encuesta participaron 26 encuestadores, cuatro supervisores, un coordinador general, un ingeniero de sistemas y un diseñador gráfico.