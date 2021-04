Analizará Arturo Maximiliano rediseñar obra en Pie de la Cuesta

El candidato de Morena a la alcaldía capitalina cuestionó lo que considera “falta de planeación” en la ejecución de las obras públicas

Luego de la petición de ciudadanos de remover la obra de transporte público de Pie de la Cuesta, Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a presidente municipal de Querétaro por Morena, afirmó que analizará una propuesta entregada por el Colegio de Arquitectos sobre la reingeniería de Pie de la Cuesta.

En entrevista, destacó que es preocupante la falta de planeación e improvisación de los gobernantes al desarrollar obras de este tipo, en las que, incluso, no se miden los impactos negativos que tendrán las mismas sobre la ciudadanía.

“Además me decían los habitantes que no fueron consultados, no fue socializado este proyecto y me parece muy grave. Entiendo que la intención (de la obra) era buena, pero la ejecución y la planeación fue muy mala“, indicó.

García Pérez detalló que el Colegio de Arquitectos hizo entrega de una propuesta para brindar una solución “paliativa” sobre los efectos de la obra, por lo que aseguró que se revisará en coordinación con especialistas en la materia, con el objetivo de no malgastar los recursos ya invertidos en dicha infraestructura.

“Debo decirte que es tan radical como eso, efectivamente es tan radical como retirarla por el daño que está generando, pero evidentemente esa es una decisión que no se puede tomar así de la noche a la mañana y sin algún elemento de alternativa que haga que todo este dinero que se invirtió sea tirado a la basura, lo cual sería lamentable“, refirió.

Asimismo, enfatizó que es importante que los gobiernos impulsen los presupuestos participativos para identificar qué tipo de obras quiere la gente, siempre en un acto consensuado para gener beneficios y no daños o afectaciones a los habitantes de las colonias cercanas.

El candidato morenista añadió que otra de las quejas ciudadanas es la falta de pavimentación en las calles, por lo que garantizó que en su administración serán tomadas en cuenta dichas demandas.