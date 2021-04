Ambulantaje empeora situación de comerciantes establecidos, advierte Canaco Querétaro

El día de ayer se comerciantes del Centro Histórico realizaron una manifestación para exigir el retiro de los artesanos colocados en el andador 5 de mayo

“El ambulantaje recrudece la situación que viven los comerciantes del Centro Histórico” manifestó el director estatal de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Fabián Camacho Arredondo.

Ante esta situación el vocero de la CANACO y representante de agremiados comerciales señaló que: “la manifestación es un resultado de la desesperación que viven los comerciantes de la zona”.

Arredondo, indica que fenómeno del ambulantaje es un reflejo de faltas administrativas y de la gestión del espacio público para el beneficio de todos.

“Cuando no hay un control existen de salud y seguridad así como de competencia desleal, en el sentido de que al comerciante establecido se les solicita trámites de permisos, pago de impuestos, etc. Mismos que de no ser cumplidos derivan en sanciones y multas, mientras que el ambulantaje está libre de esas penalizaciones“; subrayó Fabián Camacho.

Finalmente, señaló que no se trata de perjudicar a los artesanos, sino de encontrar “soluciones innovadoras” para quienes buscan comerciar sin tener los recursos para hacerlo por la vía formal; tanto como apoyar e impulsar a los comerciantes ya establecidos que “pagan sus impuestos”.