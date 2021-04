Aborto y matrimonio igualitario son temas legislativos, dice candidata a gubernatura por el PES

María de Jesús Ibarra Silva, candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Encuentro Solidario (PES), hizo este señalamiento luego de sumarse a la Agenda feminista “Nunca más sin nosotras”

Los temas legales y de derechos humanos no tienen que ver con los principios de un partido ni de las personas, afirmó María de Jesús Ibarra Silva, candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Encuentro Solidario (PES), luego de sumarse a la Agenda feminista “Nunca más sin nosotras”.

Ibarra Silva detalló que la agenda se divide en compromisos por tipo de gobierno, por lo que puntualizó las uniones civiles igualitarias y el aborto legal y gratuito son temas del ámbito legislativo que tendrán que abordar las y los candidatos a diputaciones locales.

“No hay absolutamente ninguna controversia, no se contrapone con los principios. Una de las acciones es lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos pero no está incluido dentro de la agenda a gubernatura el tema de uniones civiles igualitarias ni aborto legal y gratuito, estas acciones las tienen que realizar los Poderes Legislativos”, refirió.

La candidata del PES enfatizó que si bien es cierto que como partido están a favor de la vida, reiteró que de ganar la elección, y una vez que estos temas estén en discusión en la Legislatura local, se sumaría al debate del mismo con ética y respeto a los derechos humanos.

“No habrá una negativa a participar en la discusión de absolutamente ningún tema, porque se ha dicho que el partido es conservador y de ultraderecha, y no es así. Eso no implica que no podamos discutir los temas”, añadió.

Asimismo, a título personal, se pronunció a favor del uso de la marihuana como tratamiento médico, no así con el uso lúdico de la misma, dado que no abona a la reconciliación ni pacificación del país.