Van 457 condominios dignificados en el municipio de Querétaro

El Presidente Municipal de Querétaro, Miguel Antonio Parrodi Espinosa, supervisó los avances del programa Dignificación de Condominios en el Condominio Viena I y II de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, la cual es la zona con más beneficiados dentro de la primaria convocatoria, con un total de 200 condominios.

Cabe destacar que en los 457 condominios se presentan diversos avances: en materia de asfaltado el trabajo ya fue concluido en 36 de 93 condominios; en luminarias led o solares y reflectores se han colocado en 136 de 357 que lo solicitaron; en contenedores de basura se han entregado 126; en pintura ya se tiene el 100 por ciento de avance en 222 condominios; mientras que se han colocado mallas ciclónicas en 14 condominios de 96; en señalética se ha instalado en 22 de 30. Sólo está pendiente la instalación de alarmas que se encuentra aún en proceso administrativo.

“El programa de Dignificación de Condominios la verdad es que uno de nuestro favoritos, porque viene a solucionar una problemática añeja, una problemática no solo de este condominio, sino de los más de 700 que podemos llegar a beneficiar, donde no podíamos intervenir, no había manera legal en que pudiéramos hacer este tipo de trabajo”, señaló el Presidente Municipal.

Jonathan Arellano Sánchez, Presidente de la Mesa Directiva del Condominio Viena I, reconoció que gracias a este programa de dignificación finalmente pudieron acceder a obras y servicios que antes no podía brindarles la autoridad municipal.

En el condominio Viena I, los vecinos consiguieron el asfaltado de sus calles, luminarias led, malla ciclónica y señalética, siendo este último el que aún está pendiente de colocar; mientras que en condominio Viena II, obtuvieron riego de mezclado pre sellado, luminarias solares y quedan pendientes de realizarse los trabajos de poda e instalación de la alarma.