Solo dos personas buscarán diputación federal plurinominal por Morena en Querétaro

Se trata de Laura Romero Jiménez, secretaria de mujeres del Comité Ejecutivo Estatal, quien ocupa la décimo séptima posición en la lista de mujeres, y Manuel Albarrán Murillo, miembro del Consejo Nacional de Morena, que ocupa la décimo quinta posición en la lista de hombres

Solo una mujer y un hombre de Querétaro ingresaron a la lista de diputaciones federales plurinominales del partido Movimiento Regeneración Nacional, adelantó Ángel Balderas Puga, presidente del consejo estatal de Morena.

Se trata de Laura Romero Jiménez, secretaria de mujeres del Comité Ejecutivo Estatal, quien ocupa la décimo séptima posición en la lista de mujeres, y Manuel Albarrán Murillo, miembro del Consejo Nacional de Morena, que ocupa la décimo quinta posición en la lista de hombres.

Ambas personas participarán en la contienda como parte de la circunscripción electoral federal número dos, comprendida por los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Sin embargo, al tratarse de diputaciones plurinominales no tienen obligación de realizar campaña.

El morenista detalló que dichas designaciones se dieron a través de un proceso de insaculación realizado este jueves para las circunscripciones federales 1 y 2, mientras que el de las restantes se efectuará este viernes.

“Ya salió la lista, hay varios de Querétaro que quedaron en esa lista. Esto no quiere decir que ellos vayan a ser, pero ya entraron en la lista, ellos quedaron dentro del proceso de insaculación”, dijo.

Balderas Puga afirmó que este tipo de procesos no generan conflicto entre Morena puesto que se trata de un proceso transparente que se ha replicado en cada elección, y añadió que aún se desconoce cuándo serán definidos los y las candidatas para las diputaciones federales de mayoría relativa.

Cabe recordar que, en el caso del Partido Acción Nacional (PAN), hay tres personas que podrán contender por una diputación plurinominal: Marco Antonio del Prete Tercero, ex secretario de desarrollo sustentable del estado; Paulina Aguado Romero, ex secretaria de cultura estatal; y Luis Antonio Rangel Méndez, ex diputado local plurinominal.