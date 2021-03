Seseq inaugura Posada Atención de la Mujer Embarazada

El espacio está diseñado para apoyar a mujeres de comunidades lejanas, a embarazadas que necesiten una revisión médica en el hospital y no puedan regresar a su domicilio; a mujeres en trabajo de parto pero que no amerita aún su ingreso al nosocomio y a mujeres que tienen sus hijos en cuidados intensivos y no puedan regresar a sus casas.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro, a través de la Jurisdicción Sanitaria número dos, inauguró la Posada AME (Atención de la Mujer Embarazada), la cual brindará servicio de estancia y alojamiento, de manera primordial a mujeres de los municipios de Amealco, Colón, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan, pero atenderá también a mujeres de otros municipios y estados.

El espacio está diseñado para apoyar a mujeres de comunidades lejanas, a embarazadas que necesiten una revisión médica en el hospital y no puedan regresar a su domicilio; a mujeres en trabajo de parto pero que no amerita aún su ingreso al nosocomio y a mujeres que tienen sus hijos en cuidados intensivos y no puedan regresar a sus casas.

La Posada se localiza a un costado del Hospital General de San Juan del Río, en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 172, colonia Jacarandas Banthi, San Juan del Río. Con esta ubicación se busca disminuir los riesgos de traslados, evitar evitar retrasos en el tratamiento y prevenir complicaciones, apoyar en la economía de las usuarias, y sobre todo, disminuir la mortalidad materna en el estado.

Durante la ceremonia inaugural, las autoridades hicieron el tradicional corte de listón. Después realizaron un recorrido por las instalaciones de la Posada AME y vieron un video acerca de la Posada

También se les explicaron las acciones conjuntas del proyecto como el plan de seguridad, la línea materna y la difusión en redes sociales para capacitar a embarazadas, sin poner en riesgo su integridad física.

Al evento asistieron la directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón; la directora de la Jurisdicción Sanitaria número dos, Adriana Cabello Urquiza; la presidenta municipal de San Juan del Río, Liliana San Martin Castillo; la presidenta de la Federación Municipal de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Juan del Río, Irma Brand Zaragoza, y el diputado local, Roberto Carlos Cabrera Valencia; entre otras personalidades.