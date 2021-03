Se registra Bety León como candidata a gobernadora por MC

Quien se venía desempeñando como presidenta municipal de Pedro Escobedo se convirtió en la mujer más joven en aspirar a este puesto de elección popular

Beatriz Magdalena León Sotelo presentó este miércoles su registro como candidata a la gubernatura de Querétaro por el partido Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ); esto la convierte en la mujer más joven para competir por este puesto de elección popular.

En el discurso que emitió en el acto protocolario del IEEQ, León Sotelo dijo sentirse muy agradecida por las mujeres que antecedieron una lucha en los derechos políticos y electorales y consiguieron un lugar en la historia que hoy le da la oportunidad de aspirar a ser gobernadora de Querétaro; señaló que el que este sea uno de los días más importantes en su vida es gracias al estudio, el empuje, la determinación, el valor, la inteligencia y astucia de todas las mujeres que estuvieron antes.

León Sotelo recalcó que en su partido no van a simular la elección, puesto que en Movimiento Ciudadano no hay candidatos con padrinos políticos, ni son comparsas de nadie y que, en su caso, no existe la improvisación puesto que ya tiene experiencia de haber estado en un cargo de elección popular, ya que anteriormente fue presidenta municipal de Pedro Escobedo.

“En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que debemos sacudir las estructuras viejas del gobierno, remover todas esas partes oxidadas, poner al gobierno en movimiento y los únicos que somos capaces de lograr eso somos los jóvenes con frescura e irreverencia para una sociedad moderna”, agregó.

Beatriz Magdalena León Sotelo también se pronunció por un Querétaro más incluyente, en donde todos los grupos sociales sean escuchados como la comunidad LGBT+ y los grupos feministas.

“Los políticos se han cansado de etiquetarnos como minorías a los que no somos como ellos (…) No se dan cuenta que lo que llaman minoría también somos ciudadanos, la comunidad LGTB y los heterosexuales, las mujeres, los indígenas, las personas con alguna discapacidad no somos minorías; los proaborto, los provida, las feministas no somos minoría, somos ciudadanos” , concluyó.