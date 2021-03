Pese a pandemia, sector inmobiliario de Querétaro cerró el 2020 de manera positiva

De acuerdo con la Asociación Queretana de Inmobiliarios (AQUI), el 2021 podría ser todavía mejor

La actividad inmobiliaria en Querétaro concluyó el 2020 con un panorama positivo. Si bien la pandemia golpeó en la primera mitad del año, hacia el cierre del ejercicio se notó una recuperación. Así, con esta dinámica, se espera que en 2021 el escenario mejore de manera significativa.

En eso coincidieron representantes de las principales organizaciones de profesionales inmobiliarios con presencia en la entidad. Al participar en el ‘Foro Expectativas para el mercado inmobiliario en Querétaro 2021’ -que organiza el portal inmobiliario Vivanuncios-, expusieron que, en particular, se esperaría un repunte importante en la primera mitad de este año para el sector.

En ese sentido, Alonso de Anda, presidente de la Asociación Queretana de Inmobiliarios (AQUI), señaló que, en el primer semestre de 2020, el sector inmobiliario de la entidad sufrió algunas caídas importantes debido a la pandemia por Covid-19.

No obstante, para el segundo semestre del año se comenzó a ver una recuperación, gracias a los programas y acciones de apoyo de los distintos organismos de vivienda, a nivel estatal y nacional. Tal es el caso de la aprobación de la Ley Registral en Querétaro, la aprobación de la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); así como las estrategias de las instituciones bancarias y desarrolladores inmobiliarios.

“A partir de lo que todos sabemos que ocurrió el año pasado, se detonó la aceleración de diversas acciones que desde hacía tiempo se venían planeando, pero no había una fecha cierta para que éstas ocurrieran. Son acciones que se aceleraron por las situaciones de aislamiento social, etcétera”.

“Tal vez no fue lo que estábamos esperando a finales del 2019, pero con todas esas acciones que se llevan a cabo, y que seguramente tendrán un efecto muy positivo en el sector, puedo decir que, a fin de cuentas, el desempeño inmobiliario fue positivo para el 2020”, agregó.

Por su parte, Roberto Esses, director general de Vivanuncios, indicó que durante el 2020 Querétaro se ubicó como el 5to estado con mayor demanda de vivienda a nivel nacional por la cercanía a la CDMX así como por la accesible y gran oferta de vivienda que existe en la región, por lo que es de suma importancia sumar esfuerzos para que existan las mejores condiciones para una pronta recuperación.

Panorama 2021

Eunice Romero, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) San Juan del Río, indicó que el segmento comercial fue el más afectado por la crisis sanitaria, pues, pese a los esfuerzos y apoyos, muchos tuvieron que cerrar sus puertas.

“Sin embargo, considero que este 2021 es un año clave para poder recuperar este sector, de manera progresiva. Estoy segura de que se podrá superar esta etapa, siempre y cuando los comercios y las empresas estén mejor preparados, informados y receptivos a estos nuevos cambios que se presenten”, dijo.

Por otro lado, la experta destacó que el segmento más favorecido ha sido el de la vivienda económica, que tuvo un incremento del 10% en ventas. En tanto, la vivienda media también tuvo un incremento considerable debido a la migración desde la Ciudad de México.

En este sentido, Nayeli Sánchez, presidenta de la Asociación de Mujeres de Servicios Inmobiliarios (AMSI), estimó un repunte para el sector inmobiliario de Querétaro en el primer semestre de 2021, especialmente en el tema de la vivienda.

“En los momentos de crisis, las inversiones inmobiliarias continúan siendo siempre una buena opción para resguardar el valor del dinero, por lo tanto, la inversión inmobiliaria y lo que es este segmento va a continuar. Es la mejor manera para que puedas hacer un patrimonio y conservar tu dinero de la manera más segura posible”, expuso.

En cuanto a los retos que enfrentará el sector en lo que resta de este 2021 y en los próximos años, Jaime Alcocer, presidente de la AMPI Querétaro mencionó:

“Hoy, lo más importante es que estemos claros de que el reto es nuestra mentalidad. Tenemos que estar preparados con los procesos. Y estos procesos se refieren, desde luego, a profesionalizar nuestra actividad, a hacerlo bien y tener un enfoque perfecto en qué actividades son las que tenemos que realizar”.

Esfuerzos en la capacitación

Ivonne Gutiérrez, presidenta del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro (CEPIQ), añadió que la pandemia ha llevado a formar asesores improvisados, que no cuentan con una certificación y licencia inmobiliaria.

“Basta de tener asesores que no manejen una oficina, basta de manejar asesores que no estén cumpliendo con la ley, que no tengan en su tarjeta estas identificaciones de licencia. Marcamos un alto, nos unimos en el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios con ese objeto, que realmente podamos favorecer y proteger, sobre todo, al cliente, que es el más perjudicado”, expresó.