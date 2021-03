Pese a pandemia de COVID-19, México fue el tercer país más visitado en 2020

Antes de la pandemia, el país ocupaba el séptimo lugar, según explicó la analista Melisa Murialdo

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), pese a los efectos adversos de la pandemia por COVID-19, México fue el país más visitado de América Latina en 2020 y pasó de se el séptimo a ser el tercer destino turístico con más visitantes en el mundo.

No obstante, la analista Melisa Murialdo, precisó que esta podría no ser una situación permanente debido a que algunos países, como es el caso de Turquía, comienzan a mostrar signos de recuperación. No obstante, esto es un fiel reflejo de la importancia de México y de la prevalencia sostenida del país en el sector turístico.

A nivel mundial; la disminución de turistas la encabeza China que perdió al 84% de sus visitantes con respecto al 2019. Le siguen Tailandia con un 79,4%, España con 76,1%, Estados Unidos con 72 %, Turquía con 72,3%, Francia con 71,9%, Alemania con 63%, Reino Unido con 60,5%, Italia con 57,3% y por último México que perdió el 46,5% de sus visitantes en 2020.

A nivel de Las Américas, según el “Índice de Competitividad de Viajes y Turismo” (ICVT) publicado por el Foro Económico Mundial (FEM), México históricamente sobresale consolidándose como destino turístico competitivo, ya que es el país mejor valorado en la región.

México terminó el 2020, siendo el país más visitado de todo el continente americano. Superando y quitándole el primer lugar del podio a Estados Unidos, que tuvo una caída del 72% con respecto al año 2019.

El turismo internacional se vio más afectado que el nacional con bajas de más del 90% para el primero y poco más del 40% para el segundo.

A nivel nacional, el gobierno de México, ha apostado por fomentar el turismo local y como parte de esta iniciativa nombró once nuevos pueblos mágicos. Los destinos se suman a los más de 100 que había previamente y que buscan impulsar el desarrollo de zonas como Isla Aguada en Campeche, Zempoala en Hidalgo, Ajijic en Jalisco, entre otras.

Un dato llamativo es que más del 80% de los turistas extranjeros que ingresaron al país provenían de sólo 10 países, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia, Brasil, Reino Unido, Argentina, España, Perú y Alemania.