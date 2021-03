En lo que va del año, SSC ha hecho más de 500 mil revisiones anti-COVID en fronteras del estado

Así lo indicó Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana

De diciembre a la fecha, alrededor de 500 mil personas han sido revisadas para asegurar que no tengan síntomas de COVID-19 y conocer el motivo de su ingreso al estado, indicó Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana.

Granados Torres detalló que las personas que están en los filtros sanitarios realizan interrogatorios y toman temperatura y signos vitales a quienes desean ingresar al estado. Además, mencionó que a la fecha no se han registrado inconvenientes con las personas que han regresado a su estado de origen.

Dichos filtros sanitarios se reinstalaron en diciembre del año pasado y se mantienen a la fecha; en estos participan elementos de protección civil, sanitarias y de dependencias municipales y del estado.

“Establecer los filtros sanitarios es una disposición de la autoridad de salud, es una orden del comité de salud y es en cumplimiento de los acuerdos sanitarios. Los criterios no son policiacos, no son de salud, no son de protección civil, son criterios de la ley, del comité de salud y ese criterio estriba en determinar atendiendo a la contingencia, al escenario“, dijo.