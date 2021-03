Descarta Ángel Balderas fracturas en Morena Querétaro

En meses pasados, Balderas Puga había manifestado inconformidad por la elección de Celia Maya García para representar a Morena en las próximas elecciones

En Morena Querétaro no hay ni ha habido fracturas al interior del partido y la disputa con la actual candidata para la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, nunca fue por la candidatura, aseveró Ángel Balderas Puga, Presidente del Comité Estatal de Morena en Querétaro.

“Creo que el hecho de que hoy estemos aquí una gran pluralidad de compañeros de Morena, que hemos tenido divergencias en otros casos, Morena a diferencia de otros partidos es un partido vivo, en donde hay debates públicos, pero somo muy claros, queremos apoyar el gobierno de la 4T, sea quien sea el candidato. Muchas veces se tergiversa de que hay un problema personal, pero no es así.“, agregó Balderas Puga.

Cabe recordar que en meses pasados, Balderas Puga había manifestado inconformidad por la elección de Maya García para representar a Morena en las próximas elecciones, por lo que sorprendió que este fin de semana se vieran a ambos juntos en un evento.

A lo anterior, el Presidente del Comité Estatal de Morena en Querétaro, dijo que el encuentro se dio de forma casual, ya que ambos coincidieron en una reunión del partido; explicó que no hablaron sobre temas políticos, sino personales, por lo que se espera una reunión pronto.

Reiteró que en Morena Querétaro van a trabajar juntos con la vista hacia las elecciones ya sea con su Consejo Estatal, sus Coordinaciones Estatales y sus representantes populares.

Sobre las personas indeseables que se están registrando al interior del partido para ser candidatos en el procesos electoral, Nicolas Rico Bañuelos, Consejero Estatal de Morena, dijo que ya se hizo una lista de personas para que no sean aceptados como candidatos de Morena, no obstante no quisieron compartir qué nombres estaban ahí. Balderas Puga agregó que esta lista se hará pública la próxima semana.