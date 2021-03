Colegio Médico de Querétaro presentará amparo si personal de hospitales privados no recibe vacuna

De acuerdo con el Clúster Médico y de Salud de la entidad, en Querétaro alrededor de siete mil personas que laboran en el sector privado están en espera de recibir la vacuna

El Colegio Médico de Querétaro analizará la posibilidad de presentar un amparo general o amparos particulares en caso de que el personal de salud del sector privado no sea vacunado en próximos días.

En rueda de prensa, Ramón Rivera Ruiz, presidente del colegio, refirió que aproximadamente un cinco por ciento del personal privado, de los mil 200 agremiados, ha sido vacunado, dado que laboran tanto en instituciones públicas como privadas; sin embargo.

“Sí, ya nos acercamos con los representantes legales, están viendo la posibilidad, y sobre todo evaluando si es un amparo general o particular. Desde luego la intención es que todos los médicos colegiados, del medio particular que no han sido vacunados sean vacunados”, indicó.

De acuerdo con Juan Manuel Fraga Sastrías, presidente del Clúster Médico y de Salud de la entidad, en Querétaro alrededor de siete mil personas que laboran en el sector privado están en espera de recibir la vacuna. De estas, tres mil pertenecen a hospitales particulares y el resto a empleados independientes.

Fraga Sastrías enfatizó que el sector público no es el único que atiende a pacientes con COVID-19, pues ejemplificó que las personas visitan primero los consultorios privados y farmacias, antes de ir a un hospital, por lo que reiteró la importancia de no dejar desprotegido al personal de instituciones privadas.

El presidente del Clúster Médico detalló que un 25 por ciento de quienes integran este clúster ya se contagió de COVID-19 y una decena de colegas ha fallecido.

El Colegio Médico está agrupado por 23 colegios y asociaciones médicas que representan a un aproximado de mil 200 médicos y médicas de diversas especialidades, quienes también manifestaron su preocupación al no recibir aún la vacuna e hicieron un llamado a las autoridades federales a comunicar fechas y compromisos con este sector.