Arremete AMLO contra New York Times en “mañanera”

El mandatario cuestionó una publicación en la que se critica su gestión del caso Salgado Macedonio

Durante su conferencia mañanera correspondiente al jueves 4 de marzo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, arremetió contra el New York Times y otros medios de comunicación, luego de que el gran diario estadounidense publicara una editorial cuestionando la respuesta del gobierno federal ante el caso Salgado Macedonio.

De acuerdo con el mandatario, la publicación del New York Times constituye un ejemplo de “clara falta de ética“, por lo que pidió a este y a otros periódicos, como El País y el Wall Street Journal “hacer autocrítica” y evitar reproducir lo que calificó como “discursos del poder“.

“Ayer el New York Times se lanza en contra de nosotros (sic) hablando de que estamos en contra de las mujeres. Es el New York Times, pues no tiene ética. Y así también el Wall Street Journal y El País ya ni hablar en España. Hace falta también una revisión, desde luego autocrítica, sobre el comportamiento de los medios, la falta de profesionalismo y que no estén dominados ni por el poder económico ni por el poder político. Que los medios le sirvan a la sociedad. Lo más cercano que se pueda al pueblo, lo más distante que se pueda del poder“, precisó.

En la publicación interpelada por el presidente, la editorialista del periódico neoyorkino cuestionó la falta de contundencia en el caso del aspirante a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con varias acusaciones de abuso sexual que algunos sectores dentro de Morena han calificado como maniobras políticas.