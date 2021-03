Arranca operativo en presas y bordos en Corregidora por vacaciones de Semana Santa

Se realizarán patrullajes en presas y bordos, principalmente en presa de Bravo, Presa Batán y la comunidad de Bravo, así como en el Parque Recreativo El Batán, para pedir a los visitantes que no realicen actividades como nadar en los cuerpos de agua e ingerir bebidas alcohólicas en la zona.

Este martes arrancó el operativo en presas y bordos por la temporada vacacional de Semana Santa en el municipio de Corregidora, anunciaron las autoridades locales.

Se trata de un operativo permanente que se intensificará en esta semana debido a la afluencia que reciben algunas de estas zonas. Se realizarán patrullajes en presas y bordos, principalmente en presa de Bravo, Presa Batán y la comunidad de Bravo, así como en el Parque Recreativo El Batán, para pedir a los visitantes que no realicen actividades como nadar en los cuerpos de agua e ingerir bebidas alcohólicas en la zona.

El operativo arrancó con un recorrido por presas y bordos del municipio, en el que participaron el presidente municipal de Corregidora, Rafael Montoya Bolaños, el secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Rodríguez Aboytes, el director de Protección Civil municipal, Omar Lugo Aguilar, y elementos de las distintas corporaciones.

En mensaje a la población, difundido a través de redes sociales, tanto el presidente municipal como el director de Protección Civil hicieron un llamado a la población a actuar con responsabilidad en estas vacaciones.

“Les pedimos de favor no ingresar a los cuerpos de agua, estos no son para realizar actividades acuáticas, por favor cuiden su vida. Les pedimos que no hagan aglomeraciones”, aseguró Lugo Aguilar.

Por parte de Protección Civil desplegará un aproximado de 20 personas, contando con ambulancias, camiones de bomberos, camiones de rescate y lanchas, que atenderán cualquier emergencia, aunque al momento, de acuerdo con los reportes de la institución no se han presentado incidentes.

Del mismo modo, Protección Civil municipal tiene instalado, por temporada de calor, un operativo para atender incendios, el cual está fortalecido, además de los elementos operativos, por tres camiones contra incendios.

La recomendación de la institución para evitar este tipo de fenómenos es evitar encender fogatas en las cercanías de terrenos baldíos, así como no tirar cigarros o colillas de cigarros.