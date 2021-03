Arranca Festival Internacional de Jazz

El jueves 25 de marzo, las actividades iniciarán a las 10:00 horas con una clase magistral de canto impartida por la jazzista mexicana Ingrid Beaujean. A las 16:00 horas se dará la clase magistral de arreglos musicales a cargo del compositor Luis “Harry” Portillo

Hoy inició el Festival Internacional de Jazz organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), por lo que podrás disfrutar del 24 al 26 de marzo clases magistrales, conciertos y conferencias con invitados internacionales.

Este miércoles a las 16:00 horas se impartirá la conferencia magistral “Creación de un proyecto cultural sustentable” a cargo del estadounidense David Blink, director del College of the Siskiyous Concert and Jazz bands

A las 17:30 horas, se llevará a cabo la mesa de diálogo “El jazz en tiempos de pandemia” en la que participarán el antropólogo José Antonio Mac Gregor, la cantante Maricarmen Alonso, Ivonne Klein y Eduardo Piastro.

Este primer día de actividades terminará a las 19:20 horas con el concierto “Homenaje a Claude Bolling” a cargo de los alumnos y maestros de la Facultad de Bellas Artes.

El jueves 25 de marzo, las actividades iniciarán a las 10:00 horas con una clase magistral de canto impartida por la jazzista mexicana Ingrid Beaujean. A las 16:00 horas se dará la clase magistral de arreglos musicales a cargo del compositor Luis “Harry” Portillo.

A las 17:30 horas se hará la presentación del libro “Enciclopedia Fonográfica del Jazz” del autor Antonio Malacara y para las 19:00 horas, podrás ser partícipe del concierto de Jazzfalto.

El viernes 26 de marzo, las actividades comenzarán a las 10:00 horas con la clase magistral de piano impartida por el artista musical Fito Luviano. A las 16:00 horas se realizará la clase magistral “Fraseo en improvisación al Jazz” con Joe D’Etienne; finalmente, a las 19:00 horas se realizará la clausura del festival con un concierto a cargo del pianista venezolano Luis Perdomo.

El programa completo se puede consultar a través de la página de Facebook “Conexión UAQ”; la edición de este festival será de forma virtual y las transmisiones se llevarán en los canales de YouTube de “Extensión y Cultura Universitaria” y “Bellas Artes TV”, y mediante Zoom.