UAQ presentará a SRE avances de vacuna antiCOVID-19; va en busca de más financiamiento

Dependiendo los avances de éste, la SRE decidirá si continúa apoyándolo económicamente; además, la UAQ presentará propuestas de financiamiento

En abril, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) presentará a la SRE los resultados de la evaluación preclínica del proyecto de vacuna a base de péptidos quiméricos que está desarrollando la institución académica.

Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del grupo de investigadores que trabaja en la creación de la vacuna antiSARS CoV-2 de la UAQ, explicó que por parte de la universidad se presentarán los avances generados en los experimentos hechos para evaluar la seguridad, la toxicidad y la inmunogenicidad del antígeno, y un informe de lo que hace falta para continuar con su desarrollo.

“Lo que ellos quieren es saber los avances, porque seguramente en el momento en que haya proyectos que ya no puedan avanzar más ya no van a seguir apoyándolos, porque no todos tienen resultados exitosos. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados y estoy muy emocionado en presentarlos, pero todavía nos falta”, aseveró.

El investigador adelantó que en abril se realizará una evaluación semestral de los proyectos, incluido el de la UAQ y, dependiendo los avances de éste, la SRE decidirá si continúa apoyándolo económicamente; la Universidad presentará, además, propuestas de financiamiento.

“Como son etapas clínicas bastante costosas, seguramente ya no van a poder apoyar a todos los proyectos que están financiando actualmente y van a tener que escoger los más avanzados o los que tienen resultados más exitosos”, destacó.

Mosqueda Gualito consideró que la SRE ha mostrado interés en ayudar a la investigación en relación con la pandemia de COVID-19 y resolver los problemas que enfrentan los grupos de trabajo financiados por la AMEXCID.

El investigador subrayó que la UAQ se ha estado apoyando de las donaciones realizadas por empresas y sociedad civil para el desarrollo de la vacuna, lo que quiere significa que la gente tiene confianza en el proyecto. Con dichos recursos y los de la propia universidad, recordó que se busca comprar un equipo nuevo que permita la continuidad en la creación del antígeno.

La presentación de resultados se realizará durante las reuniones que sostiene con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el Consorcio de Científicos Innovadores para la Producción de Vacunas Anti-COVID-19.

Dichas reuniones forman parte de un seguimiento realizado a los proyectos de investigación enfocados al desarrollo de vacunas, métodos de diagnósticos y tratamientos farmacológicos en torno a la COVID-19, que fueron financiados por la AMEXCID, con la finalidad de conocer lo que se está haciendo con el recurso otorgado y los logros alcanzados a partir de ello.