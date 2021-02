Servicios de salud y seguridad continuarán ante cortes de electricidad: FDS

La Cenace recomendó a la población apagar las luces que no se estén utilizando; ,desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran; cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Los servicios de salud y seguridad, así como las áreas fundamentales del gobierno estatal no se detendrán ante los posibles cortes de energía eléctrica entre las 18:00 y las 23:00 horas de hoy, anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién.

A través de sus redes sociales, el mandatario expuso que la comunicación con los distintos órdenes de gobierno será permanente e invitó a la población a tomar precauciones, permanecer atentos a las recomendaciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y seguir los canales oficiales de comunicación.

La Cenace anunció hoy que, por segundo día consecutivo, realizará cortes de carga rotativos y aleatorios en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

“A partir de las 18:00 h y hasta las 23:00 h (hora centro), ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país”, informó mediante su cuenta de Twitter.

Puntualizó que los cortes de energía eléctrica contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

