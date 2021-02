Se entrega presunto agresor de Mariana Sánchez; niega acusaciones

A través de un video difundido en redes sociales, Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez aseguró que le están inculpando de acusaciones graves en las cuales él no ha incurrido.

Este jueves se entregó el médico Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez, señalado de acosar sexualmente a la pasante de medicina Mariana Sánchez Dávalos, quien fue encontrada muerta el 28 de enero en Centro de Salud de Nueva Palestina en el municipio Ocosingo, Chiapas.

“Se me está inculpando de acusaciones delicadas, muy graves, en el cual yo no he incurrido en ninguna de esas acusaciones”, declaró en el video.

“Hoy me vengo a entregar voluntariamente para que ya termine la violencia y persecución injusta en contra de mi familia. Vamos a enfrentar la situación legal que se me imputa, espero que esto se resuelva de la manera más favorable para un servidor (…) no hay necesidad del lujo de violencia”, dijo.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó mediante un comunicado que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión contra Pérez Jiménez como probable responsable del delito de Hostigamiento Sexual en agravio de Mariana.

Esta aprehensión se suma a la recién ejecutada en contra de Analí “N”, quien fungía como directora de la clínica Nueva Palestina, misma que fue detenida el pasado 5 de febrero por su probable responsabilidad en el delito de Abuso de Autoridad, también en agravio de Mariana.

La Fiscalía General del Estado señaló que realizará las acciones necesarias que permitan el debido esclarecimiento de los hechos.