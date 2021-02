Reportan usuarios de redes apagón en varias colonias de Querétaro

De acuerdo con algunas publicaciones en redes sociales, ya hubo cortes de energía eléctrica en la zona norponiente de Querétaro, en la zona sur, en la zona de Chichimequillas, en colonias como Candiles, Reforma Agraria, Vista Alegre y Lázaro Cárdenas.

Los usuarios de redes sociales reportaron apagones en diversas zonas de Querétaro, luego de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informara que estos ocurrirían en diversos estados de las 18:00 a las 23:00 horas.

Cenace anunció hoy cortes de carga rotativos y aleatorios en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Asimismo, recomendó a la población apagar las luces que no se estén utilizando; desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran; cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.