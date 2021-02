Propuesta de ley Conacyt “no sirve”: es “centralista, autoritaria, impositiva…”, señala Tere García

En ese sentido, la UAQ propone crear canales de diálogo para anteproyecto de ley de Conacyt

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), participó en una reunión virtual con otros rectores de universidades del país para discutir la postura de las instituciones de educación superior ante el anteproyecto de ley de Conacyt.

En el encuentro, la académica queretana señaló que la principal carencia del anteproyecto son canales de diálogo con las universidades e instituciones educativas para poner sobre la mesa bajo qué circunstancias y bajo qué criterios va a continuar o se va a desarrollar la generación del conocimiento, por lo que la iniciativa de ley debe rehacerse.

“Este anteproyecto de ley no sirve, no nos representa, necesitamos trabajarlo en conjunto, porque si no vamos a tener otro fracaso, otra ley que es letra muerta, que aunque tenga muy buenas intenciones no va a dar soluciones, no va a ayudar al país a salir adelante en el tema de ciencia, tecnología, humanidades y desarrollo del conocimiento”, expresó.

Refirió que si bien en lo general el anteproyecto tiene preceptos importantes como el derecho humano a la ciencia, el impulso al avance del conocimiento, el fortalecimiento de la soberanía nacional, el sentido humanista de carácter nacional de largo plazo, plural, participativa y otros, estos sólo quedarán en el papel, porque no se le dota a las universidades de apoyo presupuestal suficiente para llegar a ello.

Además, dijo, en ningún momento las universidades son protagonistas de la ley, sino que quedan relegadas como usuarias y únicamente contempla a las Instituciones de Educación Superior en un consejo técnico que dice, en su artículo 61: “Estará integrado por las y los investigadores distinguidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en Historia, Ciencias Sociales, Filosofía, Ciencias Físico-matemáticas, Premios Nacionales de las Ciencias Naturales”.

“Lamento que esta ley solamente en la superficie maneje los preceptos importantes de lo que buscaríamos realmente de una ley, pero que en el fondo es una ley centralista, autoritaria, impositiva para unos cuantos, manejada como política de estado, lo cual me parece que pierde por completo su esencia”, destacó la rectora.

En el encuentro participaron Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana (UV); Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa; y Bernardo González Aréchiga, vicepresidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y rector de la Universidad del Valle de México (UVM).