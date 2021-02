Promete AMLO crecimiento de 5% para la economía nacional en 2021

De acuerdo con el mandatario, esto será posible gracias a la recuperación de empleos, que alcanzaron la cifra de 110 mil durante este mes

Durante su conferencia matutina correspondiente al lunes 22 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras un año de decrecimiento significativo provocado por la pandemia de coronavirus, en 2021 se espera un crecimiento económico que alcance el 5%.

De acuerdo con el mandatario, esto será posible gracias a la recuperación de empleos, que alcanzaron la cifra de 110 mil durante este mes, y a que fue posible garantizar el acceso al consumo a los sectores más vulnerables de la población.

En este sentido, López Obrador destacó la importancia de los apoyos directos destinados a los sectores más vulnerables. Enfatizó que estos apoyos han permitido a millones de familias garantizar su subsistencia, a la par que han evitado un colapso económico generalizado por falta de consumo.

Además, aseveró que esto es distinto a lo que se hizo durante las administraciones anteriores cuando, según indicó, durante las crisis se contrataba deuda para rescatar a los sectores más prósperos de la población.

“Nosotros dijimos no a solicitar más deuda y nos enfocamos en ahorrar, reducir lujos en el gobierno y destinar lo que se reúna a los de abajo para evitar crisis en el consumo y en el bienestar social. Hay países que se endeudaron con motivo de la pandemia. Aumentaron su deuda muchísimo, no resolvieron el problema social y no están creciendo. Nosotros no contratamos deuda adicional, no tuvimos crisis por falta de recursos para la gente más necesitada. No hubo saqueos de comercios, no faltaron los alimentos. El sector agropecuario creció en un dos por ciento y vamos a seguir creciendo, ya nos estamos recuperando“, precisó.

Finalmente, el presidente de la República anunció que destinarán más de 200 mil millones de pesos a estos apoyos durante el período previo a la veda electoral, cuando por disposición del INE deberá suspenderse la entrega de apoyos directos por parte órganos gubernamentales.