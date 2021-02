Prepara las palomitas, estos son los estrenos de Netflix para esta próxima semana

Es momento de que te pongas al día con lo nuevo que Netflix; aquí te recomendamos algunas para que no te las pierdas.

Es momento de que te pongas al día con lo nuevo que Netflix trae para ti esta semana, ya que podrás disfrutar de los mejores estrenos en películas y series desde este martes 23 de febrero. Aquí te recomendamos algunas para que no te las pierdas.

Crazy About Her (2021): Después de pasar una noche alocada con Carla, Adri descubre que solo podrá volver a verla si se interna en el hospital psiquiátrico en donde ella vive. Esta es una película cómica original de Netflix dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua y se estrenará el 26 de febrero de 2021.

The girl on the train (2016): Es una película estadounidense de drama y suspenso, en donde una chica que se divorcia de pronto se obsesiona con una pareja que parece no tener ningún problema amoroso, pero después de ver algo que ha ocurrido en la vivienda de la pareja, termina siendo testigo de un homicidio. Esta película está protagonizada por Emily Blunt y dirigida por Tate Taylor

First Reformed (2018): Esta película dramática retrata la historia de un pastor evangélico que atraviesa una crisis espiritual cambia después de conocer a un activista y a su esposa embarazada. Este drama estadounidense está dirigida por Paul Schrader y protagonizada por Ethan Hawke y Amanda Seyfried.

Made you look. A True Story About Fake Art (2021): es una historia de cine documental dirigida por el canadiense Barry Avrich en donde una mujer llega a una galería de Nueva York con una colección de obras inéditas y así comienza la historia de una estafa en el codicioso mundo del arte.

Pelé (2021): Es un documental original de Netflix que muestra la vida y trayectoria del famoso jugador brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. Esta cinta está dirigida por David Tryhorn y Ben Nicholas.