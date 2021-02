Pone UAQ en marcha Observatorio Electoral

Esta semana se comenzarán a publicar infografías con información relevante del proceso electoral

Este 2 de febrero se pondrá en marcha el Observatorio Electoral de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que tiene como finalidad que la ciudadanía identifique a las y los candidatos a los cargos de elección, qué trayectoria tienen y cuáles son sus plataformas de trabajo, entre otras cosas.

En rueda de prensa, Marcela Ávila Eggleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), comentó que en la primera etapa de este observatorio se plantea realizar un análisis de quiénes son las y los candidatos, cuáles son las plataformas y su trayectoria, qué han hecho, cuáles fueron sus gestiones anteriores si tuvieron otra participación política, entre otros datos.

“No podemos tener una democracia sólida si las y los ciudadanos no conocen, por un lado, cuáles son los cargos que van a elegir y cuáles son las funciones de quienes son electos o electas, porque finalmente no podemos hacer un seguimiento del trabajo que hacen si no sabemos cuáles son sus funciones, es una primera parte con la que vamos a arrancar”, dijo.

Dicho observatorio es multidisciplinario pues está integrado por profesores y estudiantes de las carreras de Comunicación y periodismo, Sociología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, entre otras.

Ubaldo Silva Varela, coordinador del observatorio, detalló que esta semana se comenzarán a publicar infografías con información relevante del proceso electoral como fechas, funciones de las y los diputados, presidentes municipales y gobernador. En una segunda etapa, se informará sobre el perfil de las y los candidatos.

Además, informó que a la par se trabaja en un instrumento para evaluar la participación y violencia política de género, de la mano de Alejandra Martínez Galán, especialista en la materia.

Para el seguimiento de este observatorio serán evaluados, por ahora, 10 medios de comunicación: Diario de Querétaro, ADN Informativo, Animal Político, Quadratín, AM Querétaro, Códice Informativo, Noticias de Querétaro y tres de la Sierra Gorda.

Durante la rueda de prensa, Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, celebró la organización de este observatorio que permitirá a la universidad seguir participando en la vida electoral del estado y fomentar la cultura política. Asimismo, calificó este organismo como exitoso y propositivo.

“En política no se puede estar improvisando, al contrario, hay que construir trayectorias políticas firmes para poder llegar siquiera a contender por un cargo de elección popular y me parece que además hay que vigilar los procesos. Desde mi postura, como ciudadana no experta en temas electorales, para mí es de gran tranquilidad saber que habrá un observatorio electoral universitario que estará informando”, comentó.

Finalmente, destacó que es importante vigilar los procesos electorales, por lo que mencionó que saber de la existencia de este observatorio universitario dará tranquilidad a la sociedad y favorecerá la educación democrática de la entidad.

Actualmente se está trabajando en el desarrollo de una página web, por lo que la información será publicada en redes sociales: