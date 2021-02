Mauricio Kuri asegura en cierre de precampaña que “el PAN unido es más competitivo”

El precandidato a la gubernatura de Querétaro dijo que los retos que vienen para la entidad dependen mucho de que la sociedad se una para mitigar los problemas de salud que prevalecen, así como a contribuir con la reactivación económica local.

Durante el cierre de la precampaña del proceso electoral 2021, Mauricio Kuri González, quien contendrá por la gubernatura de Querétaro, aseguró que el Partido Acción Nacional es más competitivo si se tiene una militancia sólida.

“En este tiempo de acercamiento con la militancia no hubo simulaciones, lo que nosotros buscamos fue la unidad del partido, sabiendo que juntos podremos llegar”, declaró en el evento.

Mauricio Kuri hizo un recuento de su trayectoria en los distintos cargos públicos que ha tenido y su trabajo en las cámaras empresariales y de comercio de los que ha sido parte.

Aseguró que como alcalde de Corregidora fortaleció la seguridad pública, incrementó la infraestructura policial, atrajo inversiones y generó empleos.

En su paso por el Senado de la República, aseveró, fue coordinador del grupo parlamentario de su partido e impulsó la creación de la Ley de Emergencia Económica.

En cuanto a las acciones como senador para atender la pandemia por COVID-19, dijo, exigió convocar al Consejo de Salubridad Nacional con los mejores científicos del país; pidió decretar el uso obligatorio de cubrebocas y distribuirlo masiva y gratuitamente y abogó por la reconversión de los hospitales para la atención exclusiva de enfermos de COVID.

“Mi trayectoria política al frente de los distintos cargos en los que he estado habla de mi conducta en la vida. Mi comportamiento ha sido echar para adelante, buscar perfeccionar, y me queda claro que yo no tengo todas las respuestas, pero sí sé dónde encontrarlas y eso es en cada uno de los queretanos”, expresó.

Por último, Kuri González agradeció a la militancia la confianza puesta en el proyecto para Querétaro.