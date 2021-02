Financial Times coloca a Querétaro entre las diez ciudades con mayor potencial económico a nivel mundial

La mayoría de las ciudades en la lista son europeas, la única ciudad americana que aparece además de Querétaro es San Luis Potosí

Querétaro se encuentra entre las mejores diez ciudades con más potencial económico a nivel mundial, de acuerdo con el ranking Global Cities of the Future presentado por el diario británico Financial Times, que se especializa en negocios y economía.

En la lista del Financial Times, Querétaro se encuentra en el octavo lugar del top diez de la categoría “Potencial Económico” perteneciente a “Medianas y Pequeñas Ciudades”, en las que se evalúan ciudades compuestas por una población por debajo de las 2 millones de personas. En esta lista también se encuentra San Luis Potosí, que ocupa el quinto lugar del ranking.

Este ranking fue realizado por la FDI Intelligence con información recolectada de las herramientas en línea especializadas en los mercados de inversión extranjera directa, en los que se analizaron las categorías de potencial económico, entorno amigable para los negocios, rentabilidad y conectividad y capital humano y estilo de vida.

Se incluyeron 129 ciudades evaluadas con un máximo de 10 puntos en cada categoría, que se midieron según la importancia para el FDI Intelligence del Financial Times, con el objetivo de compilar la clasificación de las subcategorías de este ranking,.

En la categoría en la que se encuentra Querétaro, también se encuentran ciudades como Luxemburgo (Luxemburgo), Sohar (Sultanato de Omán), Gurgaon (India), Zurich (Suiza), Breslavia (Polonia), Amberes (Bélgica), Düsseldorf (Alemania) y Edimburgo (Reino Unido).