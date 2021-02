Contagios por COVID19 están reduciéndose, dice AMLO en “mañanera”

El mandatario aprovechó para agradecer también la labor del personal del personal salud el cual, de acuerdo con sus propias palabras, ha enfrentado la pandemia en medio de condiciones adversas

Durante su conferencia matutina del martes 9 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, hay una reducción en el nivel de contagios por coronavirus.

“Ayer en la tarde noche hicimos una evaluación que se les va a presentar. Afortunadamente está reduciéndose el nivel de contagio en todo el país. Esta es una buena noticia que se va a presentar ahora estado por estado“, puntualizó.

En este sentido aprovechó para agradecer también la labor del personal del personal salud el cual, de acuerdo con sus propias palabras, ha enfrentado la pandemia en medio de condiciones adversas.

“Desde el principio de la pandemia nos propusimos que no faltaran camas, ventiladores y personal médico. Siempre tendremos presente la destacada labor y el humanismo manifiesto del personal de salud. Ha pasado mucho tiempo y es mucha la fatiga, pero ellos están en sus puestos presentes salvando vidas. Aunque han habido complicaciones por el cansancio y la falta a veces de medicamentos, han actuado con una responsabilidad ejemplar“.

Finalmente, reconoció que aunque en México no se han presentado protestas por parte del personal de salud, eso no quiere decir que no hayan existido carencias, las cuales atribuyó a la presunta corrupción que se habría presentado durante los sexenios pasados.

Cabe destacar que a pesar de la desaceleración de la pandemia reportada por López Obrador, aún hay muchos casos en el territorio nacional por lo que la situación sigue siendo una emergencia.