Compañías de teatro piden aforos de 50% en “Escenario B” por pandemia

La Red de Teatros y Foros de Querétaro hizo un llamado al Comité Técnico de Salud para que los espacios culturales puedan abrir a una […]

La Red de Teatros y Foros de Querétaro hizo un llamado al Comité Técnico de Salud para que los espacios culturales puedan abrir a una capacidad del 50 por ciento ante el “Escenario B”, pues consideraron que la reducción de aforos al 25 por ciento en este escenario apenas servirá para no cerrar de forma definitiva.

“Han sido 10 meses de incertidumbre para los teatros y foros, estamos en números rojos y algunos espacios culturales han tenido que cerrar sus puertas de forma definitiva, aunque siguen con la esperanza de un regreso pronto”, informó Jessica Zermeño, vocera de la Red de Teatros y Foros de Querétaro, conformada por 17 espacios culturales.

La vocera afirmó que, si bien las autoridades estatales han hecho un esfuerzo para incluirlos en los programas de apoyos económicos, esto no es suficiente ante las necesidades y gastos a los que se enfrentan los espacios teatrales y foros culturales.

Agregó que, quienes conforman la Red de Teatros y Foroslos telones no se vuelvan a bajar, por lo que ante el regreso de un escenario C, piden que el aforo sea de 25 por ciento y no el cierre de espacios culturales.

Finalmente, la vocera aseguró que los foros y teatros son un lugar seguro y que todos cuentan con las medidas sanitarias correspondientes como la sanitización de todos los espacios antes de cada función, uso de cubrebocas por parte de los asistentes, filtros sanitarios con tapetes sanitarios, dispositivos para la colocación de gel antibacterial, reducción de horarios en las obras, suspensión de intermedios, y. uso de caretas por parte de los actores en escenario

“Le pedimos al púbico para que nos apoyen con su presencia en los teatros y foros que hoy tanto necesitan de ustedes y agradecemos su comprensión para seguir las medidas que han implementado en esta nueva normalidad.”