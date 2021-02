Acusación contra Francisco Cabeza de Vaca tiene “un claro tinte político electoral”: Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN aseguró que este caso tiene la finalidad de desviar la atención de los señalamientos hecho por la ASF al gobierno federal

Marko Cortés, presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, “tiene un claro tinte político electoral”, esto luego de que la fiscalía pidiera el desafuero del mandatario tamaulipeco para procesarlo por delincuencia organizada.

El dirigente panista agregó, a través de un mensaje en su cuenta persona de Twitter, que “es inaceptable usar una mayoría artificial en la

@Mx_Diputados para desacreditar y distraer la atención de las escandalosas irregularidades detectadas por la ASF”.

Esto en referencia al informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en días pasados en el que dio a conocer que hay inconsistencias por más de 98 mil millones de pesos en el gasto ejercido por el gobierno Federal.

“López Obrador y Morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México que sí sabe dar resultados a la población, a diferencia de la incompetencia de los gobiernos morenistas que no hacen más que socavar a México y llevarlo a la bancarrota y a las peores crisis económica, social y de salud de las que se tenga memoria”, aseguró Marko Cortés.

El dirigente de Acción Nacional puntualizó que Morena está acabando con la autonomía de las instituciones, ya se vio la lamentable presión ejercida a la Auditoría Superior de la Federación, y ahora vemos que pretenden utilizar la Fiscalía para sus fines electorales.

Marko Cortés expuso que Morena ante su pésimo gobierno y evidentes actos de corrupción, ya está sintiendo la presión y saben que el PAN ya le está pisando los talones en muchas entidades y distritos federales, “donde estamos arriba o a punto de sobrepasarlos. Por eso tienen tanto miedo y están utilizando cualquiera de sus artimañas para tratar de desbancarnos, pero no lo van a lograr, porque somos más los que queremos que México no se hunda y no se vaya a un abismo del que difícilmente pueda salir”.