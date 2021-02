A Ángel Balderas “hay que ponerle un alto” y “exhibirlo como lo que es”: Arturo Maximiliano

El precandidato a la presidencia municipal de Querétaro dio a conocer su carta de renuncia al PAN, con lo que desmintió la versión de que continúa siendo militante de Acción Nacional

Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), “miente” y ya es tiempo de que sea exhibido como lo que es, aseguró Arturo Maximiliano García Pérez, precandidato a la presidencia municipal de Querétaro por dicho partido.

Esto luego de que este lunes Balderas Puga aseguró que García Pérez continúa apareciendo en el padrón del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que sugirió que este último debería buscar una candidatura en su partido y no en Morena.

En ese sentido, Arturo Maximiliano compartió con Códice Informativo su carta de renuncia, fechada el 7 de diciembre del 2020, en el que consta que la cancelación de su afiliación a Acción Nacional es procedente: “esto es la cancelación de sus datos personales por parte del Registro Nacional de Militantes del Partido”, se puede leer en el escrito.

“En Morena tienen un dicho, no mentir, no robar y no traicionar, y esto es una mentira, porque yo la puedo sustentar (su renuncia al PAN) en un documento con validez jurídica, pero él (Ángel Balderas) no puede seguir mintiendo ante los medios”, indicó García Pérez.

Registro cumple con estatutos y convocatoria

García Pérez destacó que su registro como precandidato cumple con los estatutos y con la convocatoria lanzada por los órganos nacionales del partido Morena: “Las reglas las hace el partido, con sus órganos y las atribuciones que le confieren sus estatutos a los cuales yo me apego y por eso me registré, si no, pues ni de loco me registro”, indicó.

En ese sentido, Arturo Maximiliano, consideró que sería interesante que Balderas Puga aclarara a los medios a título de quién está hablando, “si es juez y parte, si es dirigente y candidato; si eso está permitido en los estatutos, si alguien le ha cuestionado si está permitido en los estatutos registrarse como candidato y opinar en un proceso interno”, destacó.