¿Qué ver en enero de 2021?

El mes de enero está lleno de estrenos de series y películas en Netflix, Amazon Prime y Disney+, ¿ya sabes qué vas a ver esta tarde?

El confinamiento ha llevado a muchas personas a agotar las opciones para ver en los servicios de streaming más populares, por fortuna el 2021 llega con estrenos en Netflix, Amazon y Disney +. Si no tienes nada que hacer estos primeros días del año, checa lo que habrá de nuevo durante enero en estas plataformas.

Amazon Prime

En lo que respecta a series, los estrenos que encontrarás este mes son las españolas 3 Caminos (22 de enero), y la segunda parte de la temporada 12 de La que se avecina (11 de enero). También estarán disponibles la tercera temporada de American Gods (11 de enero) y Tokyo Ghoul (15 de enero).

En cuanto a series de anime, podrás en encontrar, a partir del 15 de enero, la tercera temporada de Ataque de los titanes, Haikyuu!!: Riku vs kuu, Slayers Revolution y Yu Yu Hakusho. Otras series animadas que llegan pronto a la plataforma son la temporada 3 de South Park (21 de enero) y Star Trek: Lower Decks (22 de enero).

Mientras que las películas que se estrenan este mes en la plataforma son Alfie (2004), Elizabethtown (2005), En mil pedazos (2018), The Rainmaker (1997), Juego de patriotas (1992), Fiebre de sábado por la noche (1977), La hija del general (1999), The Heartbreak Kid (2007), Young Adult (2011), El método (2005), Lucía y el sexo (2001), Planet 51 (2009), Little (2019), School of Rock (2003), One Night in Miami (2020), Forte (2020), Explota Explota (2020), Los muertos no mueren (2019), Yesterday (2019) y La Posesión de Mary (2019).

Netflix

Las series que llegaran a la plataforma en enero son Minimalismo: Menos es más, Guía Headspace para la meditación, la segunda temporada de Pose, la cuarta temporada de Queen of the South y la segunda temporada de Monarca.

La lista continúa con la segunda temporada de Lego Ninjago, la tercera temporada de Nailed it! México, Sobrevivir a la Muerte, la segunda parte de Memorias de Idhún, la quinta temporada de Inside World’s Toughest Prisons, Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie, y la tercera temporada de Disenchantment.

Para la segunda quincena de enero llegarán las temporadas de la 1 a la 6 de Dawson’s Creek, Madre solo hay dos, Destino: la saga Winx, la segunda temporada de Jurassic World: Campamento Cretácico, la tercera temporada de Cobra Kai y la segunda temporada de Bonding.

En cuanto a películas, llegarán a Netflix Fragmentos de una mujer (2020), La excavación (2021), Zona de riesgo (2008), Tigre Blanco (2012), ‘Ohana: Un magnífico tesoro (2020), Mamma Mía! Vamos otra vez (2018), Jumanji: En la selva (2017), Full Out 2: ¡Tú puedes! (2021), Esto apenas comienza (2017) y So My Grandma’s A Lesbian! (2019).

En cuanto a documentales encontrarás: Supongamos que Nueva York es una ciudad, Tony Parker: La última canasta, Sobrevivir a la muerte, Crack: Cocaína, corrupción y conspiración, Trabajo confidencial, Rocanrol Cowboys y Familia de medianoche.

Disney +

Las series que se estrenarán en la plataforma de Disney+ son Mucho más allá: creando Frozen II, Marvel Studios: leyendas, WandaVision, Una vida de perros con Bill Farmer, Muppets Ahora, Pixar Popcorn, High School Musical: The Musical, Marvel’s 616, Art Attack, La ciencia de lo absurdo y Cuando toca la campana.

En cuanto a películas, se estrenarán Magic Camp (2020), El Magnífico Iván (2020), Clouds (2020), Epic (2013), Dr. Dolittle 3 (2006), Eragon (2006), La revolución del género (2017), El libro de la vida (2014), En Busca de Amelia (2019), Ritmo Total (2002), Flicka (2006), Flicka 2 (2010) y Ramona and Beezus (2010).